Estefanía Gómez habló de cómo sería una tercera parte de Betty la fea

Aunque la tercera parte no ha sido confirmada, la actriz explicó cómo le gustaría que fuera su personaje después de 30 años, “yo amé mucho a este personaje de Aura María, me lo goce demasiado, se me sale el Aura María y todo”.

La actriz habló como sería la vida de Aura María con el actor Julio Cesar Herrera, quien interpreta a Freddy en la novela, “Aura María está con Fredy casada, mi hijo ya está grande pero, que pecao de Fredy, él va a seguir sufriendo porque yo en la vida real soy muy buena gente, entonces me encanta hacer personajes totalmente diferentes a mí y tengo que hacer sufrir a alguien en la vida”.