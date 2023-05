Las diez razas de perros más inteligentes: Pastores y labradores en la lista

El rottweiler es un perro fuerte, robusto y atlético. De talla mediana a grande, y con una apariencia que no esconde su gran poder, el rottweiler inspira una enorme admiración entre sus simpatizantes y un temor casi mítico entre quienes no lo conocen. Es indudable que la sola presencia de estos perros impone respeto y es fácil asustarse de un perro tan poderoso. No en vano la raza fue la elegida para encarnar al "perro del diablo" en la serie de películas "La Profecía".