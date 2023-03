Así reaccionó la influencer Pangie luego de ser besada por Esperanza Gómez

Esperaza Gómez también fue tendencia hace algunos días porque reveló que tuvo un amorío con el cantante Jean Carlos Centeno. En la confesión, hecha en un programa radial a nivel nacional, la actriz dijo: "Yo no fui la novia, fueron polvitos de vez en cuando, unos cuantos. En esa época me vengué del que era mi novio, estaba en un concierto donde estaba Jorgito Celedón y Jean Carlos Centeno, nos tocaba estar en tarima, él me coqueteó, yo le coquetee, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí".

De acuerdo con la también YouTuber, Centeno quiso formalizar la relación que llegaron a tener en algún momento; por lo cual, ella tuvo que confesar que tenía pareja. Según afirma, el cantante no tomó bien y dejó de buscarla.