Actor de ‘Rigo’ salió herido en intento de robo en Bogotá

“Que alguien me explique por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en este turupe?”, dijo.

En otra historia agradeció a sus fanáticos por preguntar por su estado de salud, aunque aclaró que se encuentra bien.

“Gracias a todas las personas que escribieron. Estoy mucho mejor, me puse todo lo que me mandaron. ¡Gracias! Hoy es un nuevo día y aquí vamos”, expresó.