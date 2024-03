Ella es la mujer que asegura que fue actriz en ‘Padres e hijos’

Y agregó: “Seis meses antes de hacer de secretaria, ya había sido la enfermera que recibió al bebé de Federico (Naren Daryanani)”.

La supuesta actriz aseguró que hizo parte del programa de rehabilitación de la Secretaría de Integración Social de Bogotá; sin embargo, se desplazó a la ciudad de Cali y tuvo una recaída en las drogas.

"Comencé con marihuana y luego logré dejar los químicos. Por eso cuando se subo al MIO (sistema público de transporte) le digo a los jóvenes que no lo hagan. Lo peor que le puede hacer la familia es cerrarle las puertas (...) No cuento con nadie. Con los únicos que estoy en contacto es con mis hijos", dijo María del Pilar Montoya.

“Es duro. Antes ya fue peor, cuando estaba con químicos me aruñaba la calle, me daba mucha ansiedad, sufría por el desamor, por la falta de comprensión de mi familia. Pasé de tener mi casa y mi carro a no tener nada. Por fortuna, la plata de la casa no me la fumé, sino que la cogió mi mamá y con eso se compraron muchas cosas”, añadió.