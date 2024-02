“Me tocó ser muy fuerte”: Elder Dayán recordó sus inicios en la música

“Digamos que en el orden, mi padre se ubica lógicamente en lo más alto, luego le seguía Martín Elías, porque aunque mi hermano Rafael Santos empezó antes y le iba muy bien, hizo un alto en el camino que lo dejó por fuera. De ahí para abajo ya se acomodan como quieran. Es que el fenómeno que tuvo el martinismo es insuperable”, sostuvo.

Recordó que no sintió respaldo del público ni de la industria cuando decidió emprender su camino en la música, pero fue perseverante hasta abrirse paso en el género.

“A mí me daban duro, me decían de todo, la gente fue dura. Un día me subían, al otro me bajaban. Me tocó ser muy fuerte”, dijo en 'La Sala de Laura Acuña'.