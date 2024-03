Era muy mujeriego y me estaba arrastrando: ‘Tino’ Asprilla sobre Alberto Zape

Alberto Zape contó también en ‘Blog Deportivo’ que fue durante la pandemia de covid-19 que se decidió por dedicarse completamente a su sueño de ser cantante.

“Esta faceta mía la teníamos guardada y puede que la familia mía la conociera más. Cuando me tocó definirme por el fútbol y que gracias a Diego Barragán pude ir a Nacional, mi padre me dijo: 'O usted canta o juega fútbol’ y me tocó dedicarme al fútbol durante un gran tiempo y nunca es tarde para soñar con otras ambiciones. Y retomé lo que es la música, en la época de la pandemia en España. Ya llevamos 10 temas y estrenando lo que es mi primera producción musical”, detalló Zape.