Influencer fue víctima de robo por Nequi; su cuenta fue dejada en cero

No obstante, una vez la mujer hizo el envío del dinero, los estafadores le informaron que ella “había enviado la plata a un Nequi equivocado”, por lo cual le pidieron que consignara nuevamente el mismo valor, pero esta vez a una cuenta diferente.

Según explicó la víctima, no llegó a sentir desconfianza sino hasta que los estafadores le solicitaron que buscara a “un tendero de confianza” para realizar más transacciones monetarias, a lo cual ella, haciendo caso de sus sospechas, no accedió.

“Ahí me di cuenta de que me estaban estafando. Me robaron 100.000 pesos, no fue mucho, pero quiero denunciar para que no le pase a otra persona”, manifestó la víctima en su denuncia y ante los medios nacionales.