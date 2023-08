Hijo del director de la película original de Blancanieves criticó a Disney

De acuerdo con el diseñador, quien también estuvo trabajando para el estudio durante la década de 1990, la versión de su padre es una producción escrita con “buen gusto”, pero aseguró que Disney asumió un papel radical, en el que transforman las historias originales en algo que “políticamente correcto”.

“Es una vergüenza que Disney está intentando hacer algo nuevo con algo que antes tuvo tanto éxito”, precisó.

Y agregó: “tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas (…) sus pensamientos son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, simplemente ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas para despertar y a mí simplemente no me gusta nada de eso”.