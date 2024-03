Brian Peck, el exempleado de Nickelodeon que Drake Bell señala de abuso

Durante una transmisión de ‘Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV’, el pasado 18 de marzo, la estrella juvenil Drake Bell confesó que fue abusado sexualmente.

Lea también: Sofía Vergara es captada junto a su nuevo novio, el cirujano Justin Saliman

De interés: Isabella elige a Juan David como premio: Sandra Muñoz llora por esta decisión

Lea: Arte sacro, otra forma de expresar la fe y espiritualidad

El actor confesó que la agresión vino por parte de Brian Peck, un exempleado de Nickelodeon.

Según la revista People de Estados Unidos, Peck fue entrenador de diálogo de Nickelodeon en las series juveniles “The Amanda Show” y “All That” desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.