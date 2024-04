Pareja de ‘Beba’ de El Desafío la defendió y envió un mensaje en redes

Aunque el objetivo de El Desafío 2024 son las pruebas y retos, la polémica y discusiones también han estado presentes en los distintos grupos del programa: Alpha, Beta, Gamma y Omega, pero sobre todo en el primero por las controversiales declaraciones que ha hecho Valerie de la Cruz, conocida con el apodo de 'Beba'.

Sus compañeros no han logrado compaginar con la barranquillera, pero en casa sí hay alguien que le está mandando apoyo y mucho cariño. Se trata de Andrés Gómez, su novio que en redes se ha estado pronunciado sobre la desafiante.

Su pareja, un apasionado por el deporte, dedicado al trading y creador de contenido relacionado a este tema, le ha maniestado en varias oportunidades que la respalda y está orgulloso de ella.

De hecho en sus historias en Instagram le puso varios mensajes mientras la veía en pantalla: "Vamos con toda", "vales demasiado, estamos contigo" fueron algunas frases que le dedicó a 'Beba'.

Así en cada publicación aprovecha para presumir a la barranquillera resaltando su participación en El Desafío, pero también para respaldarla ante las críticas tanto en redes sociales como por parte de sus compañeros del programa.

“Los que no saben mi novia está en El Desafío y la amo con todo mi corazón es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real y que hacen que las personas se comporten como ellos quieren y caen en esa trampa”, mencionó.

Y sin lanzar insultos ni reclamos dijo: “He aprendido de eso, que si me piden una opinión sobre algo, yo simplemente no digo nada. No soy juez para criticar, mucha paz y amor de Dios y que él reine en su corazón para que les de quizás un poco de luz en las opiniones que dan”.