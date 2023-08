Cantante de vallenato habría sido mordió en sus partes íntimas por una fan

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, la mujer, quien vestía una blusa amarilla y un short de color negro, agarró al cantante vallenato y lo mordió, acción que le generó un evidente dolor.

"Se montó la del incidente y puedo decir que intempestivamente yo me quedé anonadado, porque pensé que me iba a abrazar cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas, me dolió mucho", comentó el artista a Caracol Televisión.