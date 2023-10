El actor Sebastián Caicedo habla del celibato con su novia

Caicedo, quien se refugió en Dios tras el divorcio, conoció a su nueva novia, la empresaria Juliana Diez, durante un encuentro religioso. En una entrevista publicada este lunes 9 de octubre, el actor le confesó a la presentadora Eva Rey que su nueva relación es totalmente distinta a la anterior pues se rige por los valores de la religión cristiana.

“Esta es una relación con propósito. No es una relación a jugar, a ver qué pasa (...) Esta relación me da tranquilidad, felicidad, estabilidad y Juli es un regalito de Dios”, contó Caicedo. Además, confesó que él y su pareja decidieron practicar el celibato por motivos religiosos. “Estamos tratando de llevar una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre, sino que queremos guardarnos. Es sumamente difícil, pero al final estamos haciéndole caso a Dios”.