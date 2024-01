Julio Sánchez Cóccaro narró su encuentro "celestial" con la Virgen de Fátima

Julio Sánchez Cóccaro es sin duda uno de los actores más reconocidos de la pantalla chica colombiana gracias a su gran talento y profesionalismo que se evidencia en cada nuevo papel que hace, tanto es su talento que ha compartido hasta con su hijo, Variel Sánchez, este arte.

Su versatilidad es otra de sus características que le ha permitido interpretar innumerables roles en distintas series a lo largo de muchos años en el mundo actoral. Ha participado en producciones como ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Enfermeras’, ‘Amar y vivir’, ‘El general Naranjo’, ‘La ley del corazón’ entre muchas más.

Pero lo que pocos saben es el episodio “celestial” que vivió el bogotano una vez cuando se debatía entre la vida y la muerte en una clínica, así lo dejó saber en una reciente entrevista que le hicieron el el programa de farándula ‘Lo sé todo’.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: ‘Todo va a estar bien’”, dijo.

“Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta del cuarto de nosotros había una Virgen de Fátima. Un día, después de la recuperación, estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación”, concluyó.