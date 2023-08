Juancho de la Espriella habló de los cambios que ha tenido su agrupación

Actualmente goza de un éxito con la canción ‘Que bonita ni que na’, la cual tiene como única voz a Jorge Clavijo, luego de la salida de Carlos Mario Parra, por lo que decidió tener un solo cantante en la banda.

“Desde que comenzaron Los de Juancho a mí me decían que me quedara con un solo cantante y se aumentó eso en los últimos seis meses… Influyentes de la música y 100 mil personas más me decían que me quedara con un solo cantante y cuando yo me quedo con Clavijo me dijeron que había hecho lo mejor”, expresó el acordeonero a través de una entrevista brindada al periodista Víctor Sánchez.