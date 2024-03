Drake Bell reveló que fue abusado por un exempleado de Nickelodeon

Drake Bell, de 37 años, contó ese traumático episodio en la serie documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV', del canal de Investigation Discovery, que se estrenará en Estados Unidos el próximo 17 de marzo.

En un reciente adelanto publicado en redes sociales, el canal anuncia la revelación del cantante: “La exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, estará compartiendo públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck”, se lee.

Former Nickelodeon star Drake Bell will be sharing publicly, for the first time, the story of the abuse he suffered at the hands of Brian Peck.#QuietOnSet premieres on Sunday, March 17 at 9/8c on ID or @streamonmax. pic.twitter.com/fZva1oeG05