Diego Guauque agradeció a su esposa por acompañarlo en lucha contra el cáncer

“Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante. Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año. Cada día mejor”, escribió.

Durante todo el proceso, Guauque estuvo acompañado por sus familiares y amigos cercanos. Desde la distancia, sus seguidores le enviaban mensaje de apoyo en redes sociales, los cuales lo hacían sentir especialmente querido y él agradecía siempre que podía.