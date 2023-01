“Mis vecinos eran ladrones. Tuve una infancia muy solitaria”: Cadavid

A los 12 años, según Cadavid, llegó a la capital del país a vivir en una zona complicada “Yo venía de Medellín de un ambiente muy tranquilo de vivir en el barrio, de casas de amigos, de vivir todo eso, de estar con mi abuela, a llegar al caos de mi papá y mi mamá que se estaban divorciando. Llegué al centro de Bogotá y me fui a vivir en la 22 con octava, que es como detrás del Jorge Eliecer Gaitán. La situación de plata estaba muy difícil también. Fue un trauma vivir en el centro, donde no podía salir, no me podía mover, porque si bajaba me atracaban. Mis vecinos eran ladrones y prostitutas, entonces, claramente, no me dejaban salir a ningún lado, por eso tuve una infancia muy solitaria”, dijo Cadavid.

De acuerdo con Cadavid, esas situaciones que vivió en su infancia, determinaron algunos de los rasgos de su carácter. “El choque de llegar a un divorcio, a ese estado de pelea, a una situación difícil de plata, sin salir y eso, creo que formó gran parte de mi personalidad, pues realmente soy un tipo muy solitario”.