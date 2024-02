Demandan a Wilfrido Vargas por autoría de la canción ‘El baile del perrito’

En los últimos días se conoció que el cantante de merengue Wilfrido Vargas fue demandado por la autoría del recordado éxito ‘El baile del perrito’.

La demanda fue impuesta por Juan Valdez Ybet, reconocido productor dominicano, compositor y arreglista quien reclamar los derechos sobre de la canción lanzada en 1989.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, explicó Valdez Ybet en diálogo con la agencia de noticias estadounidense ‘The Associated Press’.

El productor dominicano habría optado por tomar esta decisión ante promesas incumplidas por parte del intérprete de ‘El jardinero’.

“Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, relató el compositor sobre el caso.

