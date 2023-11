Daniella Álvarez compartió su felicidad tras detalle que tuvo Daniel Arenas

Esta fotografía significó el fin de los rumores sobre una supuesta separación, que se desataron en enero pasado y habían aumentado con el paso de los meses. Esto debido al polémico beso de Daniel Arenas con la presentadora puertorriqueña Adamari López en plena transmisión del programa matutino 'Hoy Día' de la cadena 'Telemundo'.

Tras el revuelo, Daniel Arenas publicó un video en su cuenta de Instagram en el que pidió disculpas a sus seguidores y pareja. “Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal”, expresó el actor en ese momento.