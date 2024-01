Exparticipante del Desafío denunció que fue engañada por un cirujano

Fue en el programa La Red donde Daniela dio detalles de todo lo que ha pasado. Dio a conocer que en ese proceso fue engañada por un cirujano cuando decidió operarse los senos.

“Hace un mes vengo sintiendo incomodidad en el seno, tengo como un seno averiado”, dijo Taborda en la entrevista, explicando que el cirujano le dijo en su momento que pertenecía a la Asociación de Cirujanos Plásticos de Brasil.

“No sé por qué me veo así, como ladeada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema; sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno superflojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron”, agregó.

En la nota añadió que esto la ha afectado mucho porque los senos, en caso de las mujeres transgénero, forman parte fundamental en su proceso, pues brindan seguridad para verse y sentirse más femeninas.

También confesó que dicho cambio lo empezó a hacer a los 14 años, pero a los 19 fue cuando decidió hacerse cirugías plásticas.