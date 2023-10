Tenso debate entre Daniel Arenas y Maripily en vivo: “Lo sexi es no mostrar”

"Yo estoy de acuerdo con lo que dice Maripily y La Materialista que así son y uno tiene que respetarlo y cuando a uno le gusta una mujer, la corteja y ya está con ella tiene que respetar eso. Ahora, hay quienes somos más pudorosos y consideramos que lo sexi es no mostrar. Yo soy así, yo siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexi es no saber qué hay debajo", sostuvo.

Esa respuesta no le gustó a Maripily y con tono sarcástico le preguntó al presentador: "¿O sea que tú hoy no me has mirado con el escote que he venido yo, ni ahorita en el segmento me viste en el bikini? ¿Verdad que no?".

"Te lo digo con todo mi corazón, mi amor, te admiro, me pareces bellísima, pero a mí algo así no me llama la atención. Lo digo con todo mi corazón", contestó Arenas.

"No le creo", se limitó a decir la puertorriqueña.