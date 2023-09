Hugh Hefner habría quedado sordo por tomar viagra, según exconejita Playboy

Sin embargo, no todo era cómo aparentaba. O al menos no todas las personas involucradas vivían la experiencia desde el mismo punto de vista del magnate. Así lo reveló Crystal, ex conejita Playboy y viuda del polémico millonario.

La modelo, esposa de Hefner durante los últimos cinco años de vida del Hugh, reveló al Daily Mail que la vida dentro de la Mansión Playboy no era tan glamorosa como se creía. Indicó que era sometida a hacer prácticamente lo que quería el dueño.

Describió Crystal que no podía salir del complejo por órdenes de su esposo, le indicaba qué comer, a qué hora dormir, las películas que podía ver y hasta el color de esmalte de uñas que tenía que usar.

Sobre las orgías que constantemente se practicaban en la mansión, la viuda aseveró que vergonzoso y que ninguno de los involucrados quería participar.

“Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero... mucha. Bastante. Estábamos como, ‘Oh, ahora es tu turno.’ Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef, todavía pensaba que estaba en sus 40 años, y esas noches, la gente, la mansión, solidificaron esa idea. Él sintió, ‘Todavía lo tengo’”, detalló.