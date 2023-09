Claudia Bahamón confesó que fue víctima de acoso

En una reciente entrevista en el programa de YouTube de ‘Diva Rebeca’, la presentadora de 44 años reveló detalles acerca de algunos momentos de su vida, entre esos, recordó cuando estudiaba en Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá y supuestamente fue víctima de acoso por parte de uno de los docentes de esa época.

“Un cura que fue profesor mío de cristología. Tengo que aclarar que era re churro, re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador (…) Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) Me decía que lo grabara por el fax”, explicó la presentadora.