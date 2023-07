Claudia Bahamón habría sido hospitalizada de urgencia en Bogotá

Recientemente, la ex presentadora de Noticas RCN expresó en sus redes sociales que se había realizado una intervención cervical que le ayudaría con sus problemas del cuello y columna, pero sus dolores no desaparecieron.

“Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, confesó en su momento.