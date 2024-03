¿Cintia Cossio le envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano?

“Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex. Tú nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que lo nuestro terminó porque así lo decidí. Soy la única mujer que no te ha perdonado porque la que me hiciste fue la única”, aseveró Merlano en sus ‘stories’.

El tema se volvió tendencia en redes sociales y cientos de internautas dieron su opinión sobre la polémica entre Merlano y Cossio. Sin embargo, el mensaje que más ha llamado la atención es el de Cintia Cossio, hermana de Yeferson, quien le habría lanzado una indirecta a la ‘influencer’ barranquillera.