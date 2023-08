Cifuentes confesó que terminó su matrimonio tras salir de ‘El Desafío’

“Yo me separé, me separé apenas regresé del ‘Desafío’, como una semanita más y yo ya me estaba separando”, dijo la Crossfiter.

Además, indicó que la relación con el padre de su hija está muy bien, dando un parte de tranquilidad a sus seguidores, quienes se preguntaban cómo estaba su corazón tras la ruptura.

“Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de ‘Mati’, pero ya”, expresó.

La ingeniera industrial, de 30 años, explicó que actualmente se encuentra residiendo en Medellín, mientras que su exesposo está radicado en Cali, motivo por el cual su hijo viaja constantemente y debe recogerlo al aeropuerto.