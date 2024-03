¿Regresa Soy Rebelde Tour? Christian Chávez no descartó la posibilidad

El tour de RBD por gran parte de Latinoamérica fue todo un éxito en los escenarios del mundo, tanto seguidores de la banda juvenil que se dio a conocer por la serie como los mismos protagonistas del espectáculo quedaron contentos.

Tanto que el público pide una nueva gira de Rebelde pues dicen que no fue suficiente y que los quieren ver de nuevo en los escenarios y es que no es de extrañar esa petición pues los shows fueron disientes: todos abarrotados.

Sobre esto el grupo ha preferido guardar silencio, sin embargo, Christian Chávez decidió salir a aclarar si están pensando en una gira 2.0 y es que cabe resaltar que muchas ciudades y países quedaron por fuera del tour.

“No, no lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe?, diría Capulina, No lo sé, ahorita no hay nada en la mesa, pero las ganas están, y vamos a ver qué nos depara el futuro”, dijo el cantante en entrevista con el programa Hoy.

El también actor comentó que una de las razones por las que aún no deciden si retomar otra gira es porque están en la etapa “aburrida” del proceso que implica el pago de gran parte del andamiaje que implicaron los espectáculos.

“Ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo, como son los dueños de nuestro propio changarro, estamos haciendo cortes, pagos, todas esas aburridas que de pronto la gente no ve, pero que es bastante complicado”, agregó.

Chávez también tuvo tiempo para expresar cuán emocionado y sorprendido está por la acogida que tuvo de nuevo el grupo luego de muchos años que no pisaban los escenarios.

“La verdad es que no nos lo esperábamos, fue más de lo que creo que cualquiera de, no solamente de nosotros, sino cualquiera de las personas que nos estaba ayudando a montar el show pensó que podría pasar y la verdad que es algo que le agradecemos al público”, afirmó.