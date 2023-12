César Escola, de ‘Yo me llamo’, recordó cuando casi muere por un infarto

"El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho (...) yo le dije al médico que yo no me podía morir echándole la culpa al médico. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”, explicó para el programa de entrevistas de Laura Acuña.

El presentador rememora esto en ‘La sala de Laura Acuña’ como un simple recuerdo y se muestra agradecido con quienes lo apoyaron en ese momento tan difícil no solo para él, sino para su hijo adoptivo, quien era muy pequeño en ese momento.

Asimismo, el músico y presentador contó detalles de todo el proceso de adopción y el momento en el que decidió hacerlo por su cuenta sin tener a una pareja a su lado.