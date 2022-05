Carolina Cruz reveló la parte de su cuerpo que la acompleja

“Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño. He hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo”, indicó la presentadora de ‘Día a Día’.

“En la foto de la izquierda no hay ni medio retoque pero sí luz, un bueno fotógrafo, Styling y maquillaje”, agregó la vallecaucana.

La presentadora se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de anunciar su separación con el actor Lincoln Palomeque, el pasado 28 de marzo.