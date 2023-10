“Se nos acabó el amor”: Roberto Cano sobre su separación de Carolina Acevedo

Agregó que siempre le han costado mucho las separaciones, no solo en el aspecto amoroso, pero que de la ruptura con Carolina Acevedo quedó una buena amistad.

“Soy de tusas muy intensas, la vivo con ganas y con todos los juguetes, me cuesta trabajo desprenderme de lo construido, de los momentos, de los lugares comunes, de la familia, de eso es todo lo que termina uno armando una cosa que después es una pereza volver a empezar. Lo peor de terminar es volver a empezar. Las tusas son duras, las vivo, las siento, las digiero, y salgo de eso porque si no se enloquece uno pensando en si volverá o no. Lo mejor es sufrirla, soltar, dejar ir”, sostuvo.