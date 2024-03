Carlos Vargas reveló cómo le contó a sus padres sobre su orientación sexual

La autenticidad es uno de los pilares por los que es conocido el presentador de entretenimiento Carlos Vargas, considerado una de las figuras más queridas de la televisión colombiana.

Vargas es ejemplo de tenacidad y, como cualquier persona, también se ha enfrentado a grandes retos a nivel personal que lo han sacado de su zona de confort.

Precisamente, en una entrevista en la emisora de radio La Kalle reveló algunos detalles sobre su vida privada y demás aspectos desconocidos por sus seguidores.

En el programa ‘Kallejiando’ se refirió al tema de su orientación sexual y cómo fue el proceso con sus padres, una etapa complicada.

“Tenía 21 años aproximadamente. Se presenta una pelea en la casa con mi hermana (...) Yo le respondo: 'Sí, soy marica, ¿y qué?'”, relató el presentador.

Continuó diciendo que la reacción de su padre fue quedar en shock mientras escuchaba su intervención.

"Mi papá me miraba y yo no sabía qué hacer (...) Y luego de unos minutos, en un tono muy serio, y no de amenaza sino en lealtad a su crianza, me dijo: 'Si usted es así, se va de la casa'”, contó Carlos Vargas.

Desesperado por lo que había sucedido, decidió irse de su casa. "Llevaba casi una hora o más llorando y cuestionándome todo hasta que le contesté a mi mamá y escuche que me dijo: 'Mijo, si usted me oye, espero que no tome ninguna decisión... Acá en la casa mandamos su papá y yo por igual, así que él no decide si usted se va de la casa".

