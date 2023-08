“Vuela alto”: Carlos Calero envió sentido mensaje por la muerte de familiar

El presentador confirmó la muerte de un tío de parentesco paterno hace pocas horas y por medio de su cuenta de Instagram expresó condolencias. “Vuela alto tío”, escribió, acompañado de una fotografía a blanco y negro del familiar.

Carlos Calero no mencionó los motivos del fallecimiento de su tío, sin embargo, dejó en evidencia que es un proceso complejo para su familia; aunque no mencionó si habrá repercusiones para la grabación de ‘Yo me llamo’.