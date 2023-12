Carlos Bloom anunció que será el nuevo mánager de Elder Dayán

A través de sus redes sociales Bloom entregó detalles de esta nueva unión indicando que “el martes 17 de octubre, me llega un mensaje: “Hola sonido”, era el cantor @elderdayanoficial quien me escribía desde Estados Unidos “Oiga a mi regreso me gustaría sentarme para hablar con usted”. Le contesté: “es un honor y con ¡muchoooooo gustoooo!” haciendo alusión al MÁS GRANDE, su papá, Diomedes Díaz”.

Es así como luego de varias conversaciones y negociaciones Bloom se une al equipo de trabajo de Elder Dayán, uno de los artistas vallenatos más importantes de la actualidad, junto a su coequipero Rafael Daza, quien por más de 15 años ha desempeñado su labor como Manager de Elder Dayán, y durante toda esta trayectoria musical ha logrado posicionar el nombre y la carrera del artista a nivel nacional y con pasos importantes en lo internacional.