Mala nota: cajero de Diomedes de Jesús señala a mánager de agresión física

A su turno Padilla, al ser consultado por esta casa editorial, compartió un comunicado de prensa en el que se defendió de tales acusaciones.

“De mi parte, nunca hubo agresión contra el señor Jairo Acosta, cajero de la agrupación de Diomedes de Jesús y Franco Argüelles. La prueba de esto es que Jairo no tiene golpes en la cara y en el cuerpo, solo la lesión en el brazo, situación que es muy lamentable”.

En su relató explicó que se encontraba sentado en su puesto muy tranquilo, cuando Jairo comenzó a provocarlo.

“Me insultó delante de todo el grupo, de lo cual hay muchos testigos. No aguanté más, me llevó a los límites, no me pude contener, pues soy un ser humano y tuvimos una fuerte discusión, nos acercamos y algunos de los compañeros intervinieron y nos detuvieron. El señor Jairo tenía un vaso en la mano y por ir a arrojarlo se resbaló y cayó encima del brazo provocando así la lesión”.