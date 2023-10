Britney Spears reveló por qué se rapó la cabeza en 2007

“Me habían mirado mucho durante mi infancia. Me habían mirado de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente", relata Britney en sus memorias. Recalcó que en su momento hacer esos actos de rebeldía eran su manera de responder.

"Raparme la cabeza y llamar la atención fueron mis formas de rebelarme", agregó.

Se espera que "The woman in me" salga a la venta en inglés el 24 de octubre y en español dos días después. Se ha expresado que es"una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".