Britney Spears suspende la música para concentrarse en su nuevo libro

Además, la ‘Princesa del pop’ ha enfrentado juicios contra su padre y confesó la grave relación que mantenían.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!! (sic)”.

Para su padre, la divulgación de la cantante sobre las situaciones que vivió cuando convivía con él, representan una campaña de difamación en su contra.