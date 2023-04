Black del equipo Gamma habló sobre su expulsión del Desafió The Box

En el capítulo del 26 de abril, el participante llamado ‘Black’ infringió en una regla al salir de la casa Gamma cuando no tenía la autorización. La presentadora Andrea Serna lo castigo a él y su equipo llevándolos a Playa Baja, los compañeros de Reyes comenzaron a culparlo y por esa razón decidió salir del programa.

“Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más (…) Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso (...) Hace rato lo dije. Quiero renunciar y no quiero estar más acá (…)”, manifestó el ex competidor del equipo Gamma.