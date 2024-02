Después de 7 años, se acaba la unión entre Beto Zabaleta y Luis José Villa

En este basicamente agradeció a Zabaleta la oportunidad que le brindó para incorporarlo a su agrupación musical.

“Hoy me dirijo a todos ustedes con el fin de comunicarles que hace varios días de manera voluntaria, anticipada y muy respetuosa le manifesté al maestro Beto Zabaleta con quien me encuentro muy agradecido, que tomé la decisión de no seguir haciendo parte de su agrupación y que sólo lo estaría acompañando hasta las presentaciones de carnavales”.

Una vez cumplida la agenda de la temporada carnavalera Luis José Villa hizo efectiva su decisión.

“Al maestro Beto Zabaleta, le doy mil gracias por su aprecio, haberme brindado la oportunidad, por creer en mi y en mi talento el cual desempeñé con gran compromiso, disciplina y a lo cual le puse el alma. Al Señor le pido que lo siga bendiciendo y que le de vida y salud para que pueda seguir complaciendo a todos sus seguidores.”, agregó Villa.

El 10 de agosto de 2016, en rueda de prensa realizada en Moy’s Restaurante, fue anunciada la incorporación del pivijayero a las filas del maestro Beto.