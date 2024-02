Bad Bunny, Maluma, Rosalía y Karol G, en la ‘playlist’ prepartido de Messi

Aunque los artistas latinos dominan la 'playlist', Messi se sale del género con canciones como 'Don't Stop de Music' de Rihanna, 'Feel Good Inc.' de Gorillaz, 'Highway to Hell' de AC/DC, 'Vertigo' de U2 o 'First Person Shooter' de Drake.

Messi empieza este miércoles su segunda temporada con el Inter Miami, donde aterrizó el año pasado procedente del Paris Saint Germain y tras conquistar el Mundial de Catar con Argentina.

El debut oficial del Inter Miami en esta temporada será el miércoles a las 20.00 hora local (01.00 del jueves GMT) contra el Real Salt Lake de local en el DRV PNK Stadium.