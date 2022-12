¿Por qué los Na'vi son azules en Avatar? James Cameron responde

Sin embargo, la razón por la cual estos son azules y no de otro color siempre ha sido un misterio.

James Cameron, la mente detrás de estos personajes, se atrevió a confesar toda la verdad muchos años después.

"Sobre el color, el verde estaba cogido. Hay una larga historia de alienígenas verde. Además, Hulk. Y los colores humanos, rosas y marrones, no son alienígenas. Bob Esponja es amarillo. Básicamente, eso nos dejaba el azul y el morado. El púrpura es mi color favorito, pero supuse que lo utilizaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo a Eywa y a todo lo sagrado para los Na'vi [...] Además, mi madre me contó un sueño que tuvo en el que había una mujer azul de tres metros de altura con seis pechos. Una imagen genial. La dibujé, pero lo de los seis pechos no salió tan bien como parece, además de que se estropearía la calificación por edades. Así que, en fin... azul", mencionó.

Ahora, los na'vi aparecerán nuevamente en la gran pantalla en Avatar 2: el camino del agua, que estrenará el 15 de diciembre de 2022.