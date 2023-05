Así vive un hombre en una alcantarilla de Bogotá: cuenta con camarote y techo

Este hombre en diálogo con Tropicana dijo que cuando llueve, el sumidero tiene un mecanismo con techo corredizo que desvía el agua lluvia que se filtra por los oricios de la tapa. Contó además que tampoco ha corrido riesgo de electrocutarse ya que los cables que estaban allí los amarró y los corrió hacia un lado.

“Yo en este lugar llevo 18 años. No es una alcantarilla, se dice un sumidero. Aquí no hay electricidad, solo fibra óptica. Me hice un camarote, hice un entablado, esto es como un cuarto de una cárcel. Yo duermo aquí y yo tuve un falso positivo por invasión de espacio público. No pudieron hacerlo porque esto no es espacio público, es de la empresa privada de teléfonos”, anotó.

Lucas tiene afirma que tiene una familia y que todos viven en Bogotá en hogares convencionales, él fue el que decidió vivir en ese lugar aun cuando instituciones le han ofrecido albergue, comida y ropa limpia pero él no lo acepta. Aunque ha tenido gripas y dolores en las articulaciones, dice que se siente bien.