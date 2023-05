Yatra estrena ‘Vagabundo’ junto a los costeños Manuel Turizo y Beéle

El multipremiado artista Sebastián Yatra, una de las figuras juveniles más importantes de la industria musical, ha estrenado este jueves Vagabundo, sencillo en el que se suman el monteriano Manuel Turizo y el barranquillero Beéle. Se trata de un tema alegre de verano al ritmo de merengue llamado Vagabundo.

La canción compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las exparejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: “Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián Yatra.

Joaquín Cambre, colaborador frecuente del artista, da vida al concepto visual, a través de un video en el que captura la energía fresca y divertida de un grupo de amigos que se reúnen a pasar un buen rato. Yatra, Turizo (actualmente en los primeros lugares de las listas con Marshmello) y Beéle se ven de fiesta en Miami junto a un grupo de amigos (incluyendo cameos de la actriz Daniela Botero, la artista Valeria Sandoval y el TikToker El Mindo), coqueteando con mujeres, bailando e incluso jugando alguna que otra broma entre ellos. Pero su esperanza de pasar un buen rato eventualmente llega a su fin. "Ay ay ay ay, muchacha", cantan los tres artistas, "aunque pase el tiempo todavía me dominan esos movimientos…”.

El nuevo sencillo Vagabundo, que celebra la colaboración de tres importantes artistas de Colombia, es el segundo lanzamiento del cantante y compositor multiplatino de este año.

“Yo estaba en el gimnasio un día, iba para el estudio con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, yo estaba en Los Ángeles y de repente se me vino la frase ‘Puedes salir con cualquiera...’ y como mantengo mi grabadora, logré registrar la idea. Luego les dije a los chicos que fuera algo tipo ‘Mi niña bonita’, quería que Colombia se sintiera y por eso también se la propuse a Beéle y a Turizo. Luego se las mandé, ellos grabaron sus partes y quedó una chimba”, explicó Yatra.

Por su parte Beéle contó que la recibió al bajarse de tarima en un concierto y de inmediato la reprodujo en el camerino. “Me gustó mucho, la puse como tres veces y le dije a Yatra que la grabaría al día siguiente y así lo hice, porque es una canción que transmite mucha alegría”, contó el barranquillero.

A su turno Turizo contó que la recibió mientras estaba viendo televisión en su casa, y que de inmediato conectó con la letra. “Todo fluyó, estamos felices por este junte que hicimos”, dijo el monteriano.

El arte que acompaña al sencillo fue creado por la artista urbana colombiana Nats Garu, y sigue al primer lanzamiento de este año, Una noche sin pensar, que fue acompañado por una portada ilustrada por Marta de la Fuente, de origen Español.

A Sebastián Yatra le emociona la posibilidad de compartir su descubrimiento del mundo del arte a través de colaboraciones con artistas plásticos de diferentes países para ilustrar sus sencillos.