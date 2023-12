Esto se logró gracias a la inteligencia artificial. La canción combina una parte de la canción ‘I Bet You Think About Me’ de Taylor Swift con ‘Inolvidable’ de Jenni Rivera. El resultado le está dando la vuelta al mundo y ha sorprendido a fanáticos de ambas cantantes.

Seguidores de ambas artistas han destacado la relación que tienen las dos canciones que se escogieron, porque ambas hablan de relaciones pasadas complicadas.