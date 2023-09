Así se prepara Shakira para cantar en los VMAs 2023

‘Underneath Your Clothes’, Can’t Remember To Forget You, también se unen Objetion y una de sus más icónicas: Ojos así acompañada de Whenever Wherever.

Por último, ‘Hips Don't Lie’, Waka waka y su más reciente éxito: BZRP Music Session #53.

Además, la barranquillera recibirá el premio ‘Michael Jackson Vanguard Award’ en los MTV Video Music Awards, siendo la primera artista latina en obtener este galardón.

Junto con Karol G, se convirtieron en las primeras latinas nominadas en la categoría ‘Artista del año’.

Shakira cuenta con cuatro nominaciones, incluyendo a artista del año, mejor colaboración por “TQG”; y mejor latino por partida doble, por “TQG” y “Acróstico”.