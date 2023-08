Así es la actualidad de Embeth Davidtz, la maestra Miel en ‘Matilda’

De la producción, que fue dirigida y producida por Danny DeVito, recordamos personajes como la misma Matilda y la maestra Tronchatora, que dentro de la trama es la mala. Otro de los personajes importantes es el de la maestra Miel, la docente de la clase de Matilda, que fue interpretada por la actriz Embeth Davidtz, cuando tenía 31 años.

Ahora, con 57 años de edad, ha sido mucho lo que ha pasado por la vida de la artista.

Después de la famosa producción, Davidtz participó es otras películas como 'The Gingerbread Man', '13 fantasmas', 'Paranoia', 'Old' y 'The Amazing Spider-Man 2'. También tuvo apariciones en televisión en trabajos como 'Shackleton', 'Grey's Anatomy', 'The Walking Dead' y 'The Morning Show'.