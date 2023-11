Padres e hijos: así luce actualmente el actor que interpretó a Carlos Franco

La misma actriz, quien actualmente tiene 61 años, contó que durante el rodaje de ‘Padres e hijos’ tuvo problemas de salud: “un día yo me desperté, veía doble y no podía hablar bien. Fui al médico y me diagnosticaron esclerosis múltiple (...) fueron 15 días en los que me pusieron apuntador y me tuvieron que sacar de algunos capítulos porque yo no recordaba nada del guion, la memoria se me fue toda”.

Los internautas comentaron en redes sociales que sintieron nostalgia al ver parte del elenco de la telenovela reunido este jueves en ‘Día a Día’. Sin embargo, algunos comentarios hacían referencia a la apariencia actual del actor Luis Eduardo Motoa, pues luce muy distinto tras 14 años de haber finalizado ‘Padres e hijos’.