Así es la vida de Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’

“Esta es la primera vez que de hecho he podido aclarar el rumor. Si buscas mi nombre, de lo único que se habla es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas… Buscas mi nombre y es básicamente ‘Frankie se está muriendo’. Lo he pensado mucho durante mis años, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a qué me refiero? Lo único lógico que puedo decir es, sí, he tenido nueve conmociones cerebrales. No quiero culpar a las conmociones cerebrales ni a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”, dijo el actor al podcast ‘Steve-O’s Wild Ride!’.

Muniz se casó en 2022 con Paige Muniz, dueña de una tienda de aceites de oliva en Arizona, Estados Unidos, llamada 'Outrageous Olive Oils & Vinegars', que pasó a otros dueños ese mismo año. Con ella tuvo su primer hijo, llamado Master.

Frankie vive en la actualidad en Jackson, Wyoming, Estados Unidos. El actor ha participado recientemente en la producción ‘The Surreal Life’, así como en comerciales de bebidas como Sunkist Soda. También ha aparecido en 'El show de Criss Ángel’, de la cadena de televisión 'The CW'.