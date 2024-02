Así le fue a La casa de los famosos en el rating

El programa, que en un principio prometía ser un fenómeno televisivo, se encontró con una audiencia desencantada que no dudó en expresar sus opiniones negativas. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios sobre las múltiples fallas, desde problemas de audio hasta cuestionamientos sobre la elección de Carla Giraldo como presentadora.

En términos de rating, ‘La Casa de los Famosos’ no logró alcanzar el codiciado primer lugar, perdiendo ante los programas investigativos del Canal Caracol. Kantar Ibope Media reveló que el lanzamiento obtuvo 5,88 puntos, ubicándose en el tercer lugar de los programas más vistos a nivel nacional. Un resultado que, aunque no es tan desastroso, no cumplió con las altas expectativas de RCN.