Así fue el regreso de Charria al Canal RCN

“Llegó gente nueva y ellos tomaron decisiones. No solamente salí yo, salió mucha gente de otros programas porque tomaron la decisión de hacer algo nuevo. Hoy le agradezco a Dios que me hayan sacado de RCN, eso es lo que necesitaba para seguir con mi empresa. Hoy Dios me dice: ‘Siga trabajando con su empresa y con RCN’, de lo cual me siento muy feliz. Pero mi salida no fue por nada en especial, ni que me haya robado algo, no, no, no”, comentó Charria en diálogo con ‘Pulzo’.

Además, en su momento también fue despedido de de RCN Radio, donde trabajaba junto con Jota Mario Valencia.

“No fue nada fácil, no fue nada fácil. A mí me avisan un viernes, yo quedé en ‘shock’, pero yo ya lo veía venir. Ese año tuve que ir al médico por el estrés y uno percibe cuando la onda no está bien”, manifestó al medio digital.